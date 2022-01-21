اليوم.. إليسا تحيي حفلا غنائيا بالقاهرة

تحيى النجمة إليسا، حفلًا غنائيًا فى أحد الفنادق فى القاهرة، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن تقدم النجمة اللبنانية خلال الحفل باقة من أغنياتها المميزة والشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.

ويأتي هذا الحفل لصالح مرضي السرطان بالتعاون مع وزارة التضامن، حيث سيتم تخصيص ريع هذا الحفل لعلاج مرضي السرطان.

إليسا فنانة لبنانية بدأت نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية.

وشاركت عام 1992 فى برنامج “استوديو الفن” ونالت عنه الميدالية الفضية لتتوالى بعدها أعمالها الفنية التي حققت نجاحًا عربيًا.