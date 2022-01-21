اليوم.. إليسا تحيي حفلا غنائيا بالقاهرة

الفجر الفني
إليسا
إليسا
Advertisements

تحيى النجمة  إليسا، حفلًا غنائيًا فى أحد الفنادق فى القاهرة، اليوم الجمعة.

 

ومن المقرر أن تقدم النجمة اللبنانية خلال الحفل باقة من أغنياتها المميزة والشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.

 

ويأتي هذا الحفل لصالح مرضي السرطان بالتعاون مع وزارة التضامن، حيث سيتم تخصيص ريع هذا الحفل لعلاج مرضي السرطان.

 

إليسا فنانة لبنانية بدأت نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية.

وشاركت عام 1992 فى برنامج “استوديو الفن” ونالت عنه الميدالية الفضية لتتوالى بعدها أعمالها الفنية التي حققت نجاحًا عربيًا.

 

 

اليسا فنانة لبنانية تحي حفلا غنائيا مزيكا
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

"ببلاش".. 8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد السودان في كأس أمم إفريقيا 2022

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 21-1-2022

تطورات أزمة نجم الزمالك.. طالع التفاصيل

صوفيا فيرجارا تظهر في إطلالتها الأولى من Griselda

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل جهود لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار قبل صدام أمم إفريقيا (أرقام)

شاهد.. مي الغيطي تكشف كواليس دورها في "قمر 14"

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 21-1-2022