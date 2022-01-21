برلماني: السيسي أجاب على أسئلة الغرب في منتدى شباب العالم بكل شفافية

توك شو
محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
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أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، بتنظيم منتدى شباب العالم 2021 في نسخته الرابعة، الذي انطلقت فعالياته بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف “إسماعيل”، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان هناك حوار ديمقراطي بين الشباب والرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقرات أسأل الرئيس، لافتا  الرئيس رد على جميع أسئلة وفود الدول العربية والأجنبية بكل شفافية.

تابع عضو مجلس النواب السابق، أن منظمات المجتمع الأوروبية تحاول انتقاد مصر في ملف حقوق الإنسان لعرقلة الدولة في ملف التنمية، مشيرًا إلى أن التعليم والصحة وتقديم خدمات جيدة تعد من حقوق الإنسان وليست حرية التعبير فقط.

مجلس النواب عضو مجلس النواب مدينة شرم الشيخ برنامج خط أحمر منتدى شباب الدول العربية والأجنبية

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