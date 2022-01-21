برلماني: مصر حافظت على معدلات التنمية المستدامة رغم تفشي كورونا

أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف التنمية وحقوق الإنسان وجهود الدولة بملف إعمار غزة بمنتدى شباب العالم 2021 في نسخته الرابعة.

وأضاف إسماعيل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في ملف التنمية المستدامة، لافتا أن نسبة توصل الصرف الصحي إلى جميع قرى محافظات الجمهورية ارتفعت إلى 45%، لافتا إلى أن مصر استطاعت أن تحافظ على معدل التنمية رغم تفشي جائحة فيروس كورونا في جميع دول العالم والقضاء على البطالة.

تابع عضو مجلس النواب السابق، أن الدولة أنفقت 700 مليار جنيه خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإعادة بناء الإنسان وتأهيله والارتقاء بخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى شبكة الطرق والتوسع في الخطوط العرضية وخلق مجتمعات ومحاور جديدة.