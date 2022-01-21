برلماني: مصر لعبت دور كبير في استقرار المنطقة

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملف ذوى الهمم قدر كبير من الأهمية منذ تولية المسئولية، لافتا إلى أن مصر لعبت دور كبير ومحوري في استقرار الدول العربية والإفريقية.



وأضاف إسماعيل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر دعمت الكثير من الدول العربية والإفريقية من خلال التعاون المشترك بشتى أنواعه وإعادة العلاقات مرة أخرى بجميع الدول.



تابع عضو مجلس النواب السابق، أن الحوار بين جميع الجنسيات المختلفة في منتدى شباب العالم 2021 يؤكد على خلق روح المحبة والسلام والتعايش السلمي، لافتا أن كان المنتدي شهد حوار ديمقراطي بين الشباب والرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقرات أسأل الرئيس، لافتا إلى الرئيس رد على جميع أسئلة وفود الدول العربية والأجنبية بكل شفافية.