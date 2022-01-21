برودة تصل للصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الجمعة، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء الجمهورية.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويسود البلاد طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد، وفي الليل تشهد البلاد برودة شديدة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

ومن المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فهي كالتالي:



درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 09 العظمى 15

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 08 والعظمى 15

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 09 والعظمى 15

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 04 والعظمى 15

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 07 العظمى 15

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة في السويس الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في العريش الصغرى 07 والعظمى 14

درجات الحرارة في رفح الصغرى 07 والعظمى 14

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في نخل الصغرى 01 العظمى 12

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في طابا الصغرى 10 والعظمى 15

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 00 والعظمى 06

درجات الحرارة في الطور الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 03 والعظمى 15

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 03 والعظمى 15

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 03 والعظمى 15

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 04 والعظمى 16

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة في قنا الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 06 والعظمى 20

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 11 والعظمى 22