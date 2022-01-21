الخزانة الأمريكية: مستعدون لفرض عقوبات قاسية على روسيا



قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لـ CNBC إن الوزارة مستعدة لفرض عقوبات كبيرة على روسيا إذا غزت أوكرانيا، وإنها تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء لصياغة تلك الردود.

وقالت يلين "الرئيس قال إننا سنفرض عواقب قاسية على روسيا إذا غزت أوكرانيا. نأمل أن تبحث روسيا عن حل دبلوماسي، لكننا على استعداد لفرض عواقب وخيمة".

وأوضحت وزيرة الخزانة الأميركية أن واشنطن تعمل مع الحلفاء الأوروبيين الذين تربطهم علاقات اقتصادية أقوى مع روسيا لفهم شواغلهم بشأن العقوبات الاقتصادية والمالية المحتملة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الردود.