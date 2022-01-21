حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 21- 1- 2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، الموافق الـ21 من يناير 2022، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم انخفاضا ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر تميل للبرودة على جنوب الصعيد، وتكون شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس ودرجات الجرارة اليوم تشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجات.

الإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجات.

مطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات.

سوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات.

قنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجات.

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجات.

سانت كاترين العظمى 6 درجات والصغرى صفر.