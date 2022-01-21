هيئة السلوك المالي في بريطانيا: البنوك الكبرى تواجه منافسة شرسة من الأصغر حجما

الاقتصاد
بوابة الفجر
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البنوك الأربعة الكبرى في المملكة المتحدة وهي HSBC وBarclays وLloyds وNatWest لطالما هيمنت على القطاع المصرفي لكنها اليوم تواجه منافسة شرسة من البنوك الأصغر حجما.

هذه البنوك الكبرى فقدت نحو 4% من إجمالي حسابات الأفراد بين عامي 2018 و2021 وهي الآن لديها نحو 64% من تلك الحسابات ويعود ذلك إلى الابتكار والمزايا التنافسية التي تقدمها البنوك الصغيرة حسب هيئة السلوك المالي.


وتقول الهيئة إنه برغم إضعاف قبضة البنوك الكبرى، لكن منافسيها يجدون أن زيادة حصتهم في السوق بطيئة ومكلفة.


وقالت هيئة الصناعة المصرفية UK Finance إن مراجعة بحثية أظهرت أن العملاء يستفيدون من سوق التجزئة التنافسي مما يمنحهم حافزًا أفضل بكثير خاصة مع اعتماد البنوك الصغيرة على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بشكل واسع.

وبحسب الهيئة فإن ما يقرب من 90% من البالغين في المملكة المتحدة يستخدمون الآن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول لكن هذه التكنولوجيا لا تشمل للجميع.

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