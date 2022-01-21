ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2392 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وبني سويف، وقطار آخر مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية قادما من الأسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5229 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 139 ألفا و269 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 159 ألفا و171 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 41863 طنا شملت "13130 طن فوسفات و1500 طن كسب صويا و15000 طن ملح و5250 طن يوريا و6983 طن رمل"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60 ألفا و801 طن شملت "29 ألف طن ذرة و8277 طن خردة و11859 طن حديد و7212 طن قمح و4453 طن أبلاكاش".

 

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