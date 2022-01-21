الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين وصعود البلاديوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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يحوم الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين الجمعة 21 يناير إذ عزز التضخم والمخاطر الجيوسياسية المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا، بينما يتجه البلاديوم لتحقيق أفضل أسبوع له منذ مارس آذار بفضل قوة الطلب.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1835.13 دولار للأونصة في الساعة 10:11 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1835.40 دولار.

وارتفع الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع بعدما قفزت الأسعار لأعلى مستوى في شهرين عند 1847.72 دولار أمس الخميس مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع الفدرالي الأميركي المقرر يومي 25 و26 يناير كانون الثاني فيما يعتزم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وقفز سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2075.68 دولار للأونصة في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 10%. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1040.40 دولار في طريقه لأفضل أسبوع له منذ يونيو حزيران الماضي.

بينما استقرت الفضة عند 24.44 دولار للأونصة في سبيلها لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية في عام بعد أن ارتفعت بنسبة 6.4%.

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