الزراعة تتابع في أسوان المحطات البحثية المخصصة لتطوير زراعة قصب السكر بالشتلات



في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادي إيجابى للمزراعين، وفي ضوء متابعة د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

‏بمتابعة أداء المحطات البحثية على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها، يواصل وفد الوزارة جولته في محافظات الصعيد حيث قام د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعيه وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية والدكتور خالد السلاموني رئيس الاداره المركزية للمحطات البحثية والدكتور هاني درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة.



بزياره المحطة البحثية في كوم امبو في محافظة أسوان والتي تبلغ مساحتها 360 فدان وتأتي ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالمشروع القومي، لتطوير زراعة قصب السكر بالشتلات.



كما تفقد الوفد محطة وادي الصعايدة والتي تبلغ مساحتها ٧٠ فدان والمخصصة كذلك لتطوير زراعه قصب السكر بالشتلات.