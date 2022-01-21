مواني البحر الأحمر تتداول 390 شاحنة و778 طن بضائع عامة ومتنوعة



شهدت مواني البحر الأحمر، اليوم الجمعة، تداول 778 طن بضائع عامة ومتنوعة و390 شاحنة و25 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان لها اليوم - أن حركة الصادرات شملت 457 طن بضائع عامة و217 شاحنة و14 سيارة ملاكي، فيما شملت حركة الواردات عامة 321 طن بضائع عامة ومتنوعة 173 شاحنة و11 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى وجود 10 سفن على أرصفة الموانيء.. حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 75 شاحنة و8 سيارات ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة، وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنات، و6 سيارات ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 88 شاحنة و7 سيارات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 24 شاحنة بحمولة 321 طن بضائع عامة وتصدير 19 شاحنة بحمولة 457 طنا.