ريال مدريد في مواجهة نارية بربع نهائي كأس إسبانيا

الفجر الرياضي
كأس ملك إسبانيا
كأس ملك إسبانيا
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اصطدم فريق ريال مدريد الإسباني بمواجهة من العيار الثقيل أمام أتلتيك بيلباو في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2021-2022.

 

وكان ريال مدريد قد نجح في التأهل من دور الـ16 بالفوز على فريق إلتشي بهدفين مقابل هدف بعد استمرار المباراة للأشواط الإضافية، فيما تأهل فريق أتلتيك بيلباو على نظيره برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء استمر أيضا للأشواط الإضافية على ملعب السان ماميس.

 

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا الكاملة كالآتي:

أتلتيك بيلباو - ريال مدريد

ريال سوسيداد - ريال بيتيس

فالنسيا - قادش

ريال فاليكانو - مايوركا

كأس ملك إسبانيا أتلتيك بيلباو ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا
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