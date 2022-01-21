الزراعة: تنفيذ 37 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى

تم خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير تنفيذ الأنشطة الإرشادية والتدريبية لعدد ٣٧ مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى فى ١٤ محافظة وهى: الاقصر، وسوهاج، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية.

جاء ذلك إستمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية، وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وإشراف الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية.

وقد شملت فعاليات هذه المدارس المحاصيل التالية: القمح، والفول البلدى، والبصل، والبطاطس، والطماطم، وبنجر السكر، وقصب السكر، والبسلة، والخيار، والفراولة، ونخيل البلح، والإنتاج الحيوانى، والإنتاج الداجنى، والإستزراع السمكى.

وقد شارك في تنفيذ أنشطة هذه المدارس ١٣٠ خبير فنى بمركز البحوث الزراعية من معاهد: الإرشاد الزراعى، والمحاصيل الحقلية، ووقاية النبات، وأمراض النبات، والبساتين، والمحاصيل السكرية، والإنتاج الحيوانى، والمعمل المركزى لبحوث الحشاءش، والمعمل المركزى لأبحاث وتطوير النخيل، والمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، والمعمل المركزى للزراعة العضوية. وذلك بالاشتراك مع المهندسين الزراعيين التابعين للإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة.

تأتي هذه الأنشطة الإرشادية في ضوء مبادرة مركز البحوث الزراعية لتنفيذ عدد ١٧٠ مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى والسمكى فى ٢٢ محافظة من محافظات الجمهورية. صرح بذلك د ياسر عبده حيمرى المنسق العام للمدارس الحقلية وكيل معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية لشؤون الإرشاد والتدريب.