الدولار قُرب أفضل أداء أسبوعي في شهر.. وهبوط "بيتكوين"

يتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له في شهر مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم، إذ حافظت عملة الاحتياطيات العالمية على قوتها وسط موجة بيع لأصول عالية المخاطر في الأسواق.

تأثرت معنويات المستثمرين في الأيام الأخيرة ببيانات اقتصادية ضعيفة وانتشار التضخم ومخاوف بشأن وتيرة تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للسياسة النقدية.



واستهلت أسواق الأسهم في أوروبا على انخفاض في التعاملات الصباحية اليوم، مقتفية أثر التعاملات في آسيا وفي وول ستريت خلال الليل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 في المائة خلال اليوم إلى 95.655، لكنه في طريقه لتحقيق زيادة أسبوعية 0.5 في المائة، وهو أفضل أداء له منذ منتصف ديسمبر.

وتراجعت العملات التي تعتبر عالية خطورة، منها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، في حين صعدت العملات التي يُنظر إليها على أنها ملاذات آمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وانخفض الدولاران الاسترالي والنيوزيلندي على حد سواء بأكثر من 0.5 لتحقيق مقابل الدولار، وبلغا في أحدث تعاملات 0.71860 دولار و0.67100 دولار.

وعلى صعيد العملات المشفرة، تراجعت بيتكوين 6 في المائة إلى 38250 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس.



وارتفع الفرنك السويسري 0.4 في المائة إلى 0.91350 فرنك مقابل الدولار، فيما ارتفع الين 0.4 في المائة إلى 113.625 ين للدولار. وارتفع الين في أحدث تعاملات 0.1 في المائة بعد أن فقد بعض الزخم.



وتراجع الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة مقابل الدولار إلى 1.35635 دولار و0.5 في المائة مقابل اليورو إلى 83.61 بنس لليورو.