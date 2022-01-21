عبدالحميد بسيونى يشارك في مهرجان الرياضة أخلاق

تواجد عبدالحميد بسيونى المدير الفني لنادي غزل المحلة في مهرجان «الرياضة اخلاق» لطلاب قسم العلاقات العامة بالجامعة العربية المفتوحة.

وجاءت مشاركة عبدالحميد بسيونى في الحملة لمواجهة التعصب الرياضي تحت عنوان "الرياضة أخلاق"، بإشراف الدكتور رمضان إبراهيم. وضمت لجنة التحكيم الدكتور جلال زكي الخبير الإعلاني، المحاضر بالجامعة الأمريكية، الدكتور عمرو الديب خبير العلاقات العامة، المدرب الدولي.

وقال عبدالحميد بسيونى، إنه سعيد بالحملة وشعارها، وإنه يتمنى في حملات كتير زي دي.

وأكد المدير الفني لغزل المحلة، أن ظاهرة التعصب من أخطر المشكلات المرتبطة بالرياضة، لا سيما في ملاعب الساحرة المستديرة.

وعلى جانب أخر، أكدت الدكتورة نيرمين خضر، عميدة الكلية، أن الجامعة تحرص في مشروعات التخرج التي يقدمها الطلاب كل عام على انتقاء أفكار من شأنها معالجة المشكلات الرئيسية في المجتمع، وصياغة حلول لها.

وأضافت، أن هناك إشارة حقيقية لتفعيل الدور التنموي للإعلام في خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن موضوع الحملة وشعارها "شجع برقي" يعكس مدي وعي الطلاب بقضايا مجتمعهم.

واختتمت فعاليات المهرجان بتكريم الدكتورة نيرمين خضر لأعضاء لجنة التحكيم على جهدهم المبذول في فحص إنتاج الطلاب، وسلمتهم درع الجامعة العربية المفتوحة.