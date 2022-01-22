أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 22 يناير 2022

الاقتصاد
سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
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ارتفعت أسعار الذهب فى مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة، متأثرة بتحرك ملحوظ طرأ على السوق العالمي، ليسجل المعدنالأصفر زيادة بالسوق المحلى بنحو 5 جنيهات لجميع الأعيرة المتداولة بسوق الصاغة.


 

أسعار الذهب اليوم

 

عيار 24 سجل 920 جنيها.

 

عيار 21 سجل 805 جنيهات.

 

عيار 18 سجل 690 جنيها.

 

الجنيه الذهب 6440 جنيها.

 

أونصة الذهب 1843 دولار.


 


 

أسعار الذهب عالميا


 

أسعار الذهب ارتفعت أكثر من 1%  مع تزايد جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمار آمنة وسط تراجع الدولار والتوترات الجيوسياسية التيتحيط بأوكرانيا، وهو ما أثار موجة صعود للمعادن النفيسة.

 

وقاد البلاديوم المكاسب مع تسجيله قفزة وصلت إلى 7% بعد توقعات بتعافي تدريجي لصناعة  السيارات العالمية وهو قد يعزز الطلب علىالمعدن الذي يسخدم في أجهزة تنقية العادم في المركبات هذا العام.

 

وجعل هبوط في الدولار الأميركي المعدن الأصفر أرخص للمشترين الحائزين لعملات أخرى، في حين ساعد تراجع عوائد سندات الخزانةالأميركية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى في عامين في تعزيز الطلب على الذهب.

اسعار العملات
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