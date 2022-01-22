وزير قطاع الأعمال: "جسور" تستهدف ترويج المنتجات المصرية في 40 دولة (فيديو)

توك شو
هشام توفيق
هشام توفيق
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، تستهدف الوصول بعدد فروعها إلى 14 مركزا حول العالم للوصول إلى أسواق نحو 40 دولة، بالإضافة إلى فرعين تابعين لشركة شقيقة، لتوفير الخدمات اللوجيستية.

 

وأضاف “توفيق” في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: نسعى لتجديد الرخصة في السودان، لافتا أنه تم تجهيز وتأثيث الفروع بصورة موحدة واختيار مديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بها، مشيرا إلى أنه سيتم بدء العمل في  5 فروع وهم الصين، ودبي والكاميرون وغانا وفرنسا، باستخدام المنصة الإلكترونية بنظام B2B (معاملات الشركات)، وذلك مخطط له في أواخر شهر فبراير 2022.

 

تابع وزير قطاع الأعمال العام:  يقوم النظام الجديد على الترويج للمنتجات والتعاقد مع تجار الجملة مع وكلاء في 40 دولة وعرض المنتجات، لافتا إلى أن كتالوج جسور الإليكتروني وصل إلى 1000 مشترك تروج لـ 11 ألف منتج، ويتم تدريب الموظفين على كيفية عرضها على الوكلاء والتعاقد معهم لافتا إلى أنه يتم شحن المنتج إلى المستورد، ويقدم مشروع جسور  حزمة من الخدمات اللوجيستية بما يسهل على صغار المصدرين الوصول بمنتجاتهم للأسواق الخارجية.

محمد موسى القابضة للنقل وزير قطاع الأعمال العام وزير قطاع الاعمال القابضة للنقل البحري

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