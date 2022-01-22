مستشار وزير الري الأسبق: مصر رائدة في عمليات معالجة مياه الصرف الزراعية (فيديو)

توك شو
محطة مياه - أرشيفية
محطة مياه - أرشيفية
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قال الدكتور ضياء الدين القوصى، خبير الموارد المائية، مستشار وزير الرى الأسبق، إن مصر رائدة في عملية إعادة استخدام الصرف الزراعي، لافتا إلى أن كل قطرة من المياه يتم صرفها من  السد العالي يعاد معالجتها من 4 إلى 5 مرات قبل استخدامها في الأغراض المخصصة لها.  


وأضاف القوصي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك توسعًا في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مضيفًا: لدينا محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بلغت طاقتها الإنتاجية 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى مصرف كتشنر طوله 69 كيلومترًا، ويربط بين ثلاث محافظات "الغربية والدقهلية وكفر الشيح".

 

تابع مستشار وزير الرى الأسبق، أن مشروعات محطات معالجة المياه تسهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وتحسين البيئة في شرق وغرب الدلتا.

محمد موسى معالجة مياه الصرف الموارد المائية الدكتور ضياء الدين القوصي

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