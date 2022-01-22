وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تطوير «النصر للإسكان» كورنيش المقطم (فيديو)

بتكلفة 30 مليار جنيه

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد، وقعت عقد شراكة مع إحدى الشركات السعودية لتطوير الهضبة الوسطى وكورنيش المقطم بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه.

وأضاف توفيق في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عملية التطوير جاءت في توقيت مثالي مؤكدا على أهميته لحدوث نقلة نوعية كبيرة في العاصمة خلال الفترة القادمة.

وشركة النصر للإسكان والتعمير، شركة حكومية تابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تأسست في 1962، وتعمل الشركة في مجال تعمير الأراضي وجميع العمليات العقارية.