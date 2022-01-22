محمد موسى للمتحرش بـ "سمية الخشاب": خاف منها.. هتعلم عليك (فيديو)

توك شو
سمية الخشاب
سمية الخشاب
Advertisements

علق الإعلامي محمد موسى على واقعة تعرض الفنانة سمية الخشاب للتحرش عبر مواقع السوشيال ميديا، قائلا: " خاف ياعم من سمية لأنها هتعلم عليك".


وأشاد الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بالطريقة التي واجهت بها سمية الخشاب التحرش، قائلا: “شفتم بقا السوشيال ميديا بتعمل أيه في مجتمعنا باختصار في الواقع دي حصل تشهير بفنانة والفنانة أعلنت تهديدها عبر السوشيال ميديا.. عشان كده مش هنبطل كلام عن السوشيال ميديا وخطرها علي مجتمعنا”.


وقالت سمية الخشاب، إنها لن تتهاون في حقها ووجهت عدة رسائل للمتحرشين على مواقع السوشيال ميديا بعد نشره صورة لها مصحوبة بتعليق غير لائق. 


وردت سمية الخشاب على المتحرش، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "لو أنا ماشية في الشارع وفكرت تقربلي هعلمك إزاي تبقى راجل يا دكر".


وأضافت سمية: "أي متحرش هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها يفكر مليون مرة عشان خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح، أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها".

محمد موسى برنامج خط أحمر الفنانة سمية الخشاب

مواد متعلقة

ننشر أسماء المتهمين في واقعة التحرش بابنة نشوى مصطفى بالهرم

بإشارات خادشة للحياء.. التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة التحرش بنجلة نشوى مصطفى

تفاصيل واقعة التحرش بنجلة نشوى مصطفى والقبض على المتهمين

بعد تعرض ابنتها للتحرش.. عمرو أديب يفاجىء نشوى مصطفى على الهواء

سمية الخشاب برفقة عمرو دياب (صورة)

عاجل.. نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش

سمية الخشاب: "أنا حلوة من غير مكياج وذوقي حلو"

بالأصفر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة مرتضى منصور في انتخابات نادي الزمالك

عاجل.. بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

عادل مصطفى منتقدا موسيماني: هؤلاء لا يستطيعون المرور أمام مقر الأهلي

ننفرد بنشر صورة المتهم بالتعدي بالضرب على فتاة في الشارع بالصف

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة اليوم السبت في كأس الرابطة المصرية

حارس كوت ديفوار: لا أخشى أي لاعب في منتخب مصر

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن حالته بعد التعافي من كورونا

أوكا يتحدث عن علاقته بعلي ماهر ويكشف مشكلة فيوتشر