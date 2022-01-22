محمد موسى للمتحرش بـ "سمية الخشاب": خاف منها.. هتعلم عليك (فيديو)

علق الإعلامي محمد موسى على واقعة تعرض الفنانة سمية الخشاب للتحرش عبر مواقع السوشيال ميديا، قائلا: " خاف ياعم من سمية لأنها هتعلم عليك".



وأشاد الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بالطريقة التي واجهت بها سمية الخشاب التحرش، قائلا: “شفتم بقا السوشيال ميديا بتعمل أيه في مجتمعنا باختصار في الواقع دي حصل تشهير بفنانة والفنانة أعلنت تهديدها عبر السوشيال ميديا.. عشان كده مش هنبطل كلام عن السوشيال ميديا وخطرها علي مجتمعنا”.



وقالت سمية الخشاب، إنها لن تتهاون في حقها ووجهت عدة رسائل للمتحرشين على مواقع السوشيال ميديا بعد نشره صورة لها مصحوبة بتعليق غير لائق.



وردت سمية الخشاب على المتحرش، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "لو أنا ماشية في الشارع وفكرت تقربلي هعلمك إزاي تبقى راجل يا دكر".



وأضافت سمية: "أي متحرش هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها يفكر مليون مرة عشان خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح، أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها".