رئيس الشهر العقاري: تقديم خدمات التوثيق في ٢٠ فرعا لـ "اتصالات - مصر"

قال جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، إن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى بتطوير القطاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لرفع الكفاءة وتقدم خدمات متميزة للمواطنين

وأضاف ياقوت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: هناك نجاح كبير تم تحقيقه برعاية المستشار عمر مروان وزير العدل من خلال تقديم خدمات التوثيق في مكاتب البريد المختلفة على مستوى الجمهورية، لافتا أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين مصلحة الشهر العقاري وشركة اتصالات مصر لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بفروع الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

تابع رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق: يتيح هذا البرتوكول تقديم خدمات التوثيق في ٢٠ فرعا لشركة اتصالات مصر كمرحلة أولى من أجل الانتشار الأفقي على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات للمواطن في أسرع وقت وأفضل صورة.