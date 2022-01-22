محمد موسى يفتح النار على "السوشيال ميديا" بسبب فجر السعيد

علق الإعلامي محمد موسى، على واقعة اتهام الإعلامية فجر السعيد بقضاء ليلة حمراء مع إعلامي عراقي، عبر تدوينة لأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي زعم بأنه لديه "وثيقة مسربة" وقع عليها عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، مطالبين فيها بالتحقيق بمقطع فيديو يوثق قضاء الإعلامية الكويتية فجر السعيد "ليلة حمراء" مع الإعلامي العراقي فراس الحمداني.



وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، " اللي بنبه له دايما خطر السوشيال ميديا واستخدامها لابتزاز الناس وترويعهم.. صحة الموضوع أو عدم صحته مش أنا ولا غيري اللي هيتكلم فيها لكن أكيد هيكون فيها حقائق كتير هتتضح الفترة اللي جاية".



وأعادت الإعلامية فجر السعيد نشر ما كتبه هذا الشخص، وعلقت عليه بغضب، وكتبت في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي: "يا خمه يا زباله ياللي أكيد أعراضكم مباحه استغفرالله العظيم جان فيكم خير وفيهم رجال مو شي ثاني طلعوا الوثيقه وانا انشرها لكم … بس اللي يسوي عالشي اكيد مو رجال قولًا واحدا".