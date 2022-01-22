عصام شعبان عبد الرحيم: لو حد فكر ييجي على "عدوية" هفجر نفسي فيه

كشف المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم، حقيقة "خناقة" شقيقه عدوية شعبان عبد الرحيم، مع عبد الرحيم بسبب خلافات حول الميراث وقيام الأخير بطرد الأول من البيت.

وقال المطرب الشعبي عصام شعبان عبد الرحيم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "ولا عدوية ليه عند عبد الرحيم حاجة ولا عبدالرحيم ليه عند عدوية حاجة، وعبد الرحيم مطردوش.. وكل اللي حصل إن عبد الرحيم قال لعدوية أنا ليا مبلغ كذا في الفيلا دي يا تدفعهم يا تمشي من البيت وراح اتصرف في الفلوس ودفعهم.. وموضوع خناقته مع شقيقتي قديم وخلص ومفيش حد عايز يقتله".

تابع المطرب عصام شعبان عبد الرحيم: "حصلت مشكلة بين عدوية وعمرو ابن أختي وتدخلنا وصلحناهم.. وكلنا أسرة واحد ومفيش مشاكل بينا وأي حد من أخواتي عنده أي مشكلة مش هنسيبه وهنفق جميه ومحدش يقدر يطرد عدوية من البيت ولو حد فكر ييجي عليه هفجر نفسي فيه".