محمد موسى عن هجوم "بيكا" على عمر كمال: ملهومش خير في بعضهم

علق الإعلامي محمد موسى على هجوم مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على عمر كمال، في بث مباشر له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي".



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "رسالة حمو بيكا واضحه عايز يقول إن عمر كمال قل بأصله معاه تخيلوا الوصف ده لما ييجي من بيكا لعمر كمال علي طول تفهم أن الناس دي ملهومش خير نهائي في بعضهم".



وقال حمو بيكا: "إنه اتصل بعمر كمال فوق الـ7 مرات ومردش عليه، وبيقول أن عمر كمال بيشوف نفسه على الناس وأنا مش الناس، لأني كنت أول واحد يا عمر عملتلك أغنية والناس سمعتها يعني ربنا ثم أنا".



وأضاف: "وعايز أقولك وريني هتنجح بنفسك ازاي ومتخليش حد ينجحك وعايز أشوف مهاراتك، واشوف شغلك، وعايزك لما تقابلني في حته السلام بتاع ربنا متقولهوش، عشان كل الناس عارفة أنت أيه، وكل الناس برا أو جوا المجال عارفين أنت أيه".



وتابع حمو بيكا: "يا خسارة العيش والملح اللي اكلتوا معاك، أنتوا ميمشيش معاكوا الإنسان الطيب، ومتفكرش لما تنشر الأغنية دي أنها هتروح، أنا ممكن أخش امسحها دلوقتي ولا يهمني.. يا صاحب مزيف".