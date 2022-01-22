محمد موسى يلقن طارق الشناوي درسا قاسيا على الهواء (فيديو)

شن الإعلامي محمد موسى، هجومًا حادًا على الناقد الفني طارق الشناوي، بسبب انتقاده للفنان هاني شاكر بعد قرارات نقابة الموسيقيين بتغيير أسماء مؤدي المهرجانات.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "طارق الشناوي مبيعجبوش العجب ولا الصيام في رجب واعتاد الهجوم على كل قرارات النقابة سواء بإيقاف 19 مؤدي أو اعتماد 3 بعد اجتيازهم الاختبارات وهم أحمد موزة ومصطفى عنبة وحمو الطيخا.. يا راجل حرام عليك بجد كل شوية تهاجم هاني شاكر أنت عايز إيه.. وحاولنا نستضيفه لكن طلب فلوس منقدرش ندفعها".

وتابع الإعلامي محمد موسى: "بدل ما تطلع توجه الشكر لنقابة الموسيقيين وإن في خطة للاتقاء بمنظومة الغناء في مصر طالع تهاجم لمصلحة مين.. النقد الفني يجب أن يكون بناء مش أي كلام وخلاص".