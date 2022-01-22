المطرب أحمد السطان يروي تفاصيل معاناته بعد قرار إيقافه عن الغناء (فيديو)

توك شو
موزة مغني المهرجانات
موزة مغني المهرجانات
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أعرب المطرب الشعبي أحمد السطان، الشهير بـ "موزة"، عن سعادته بحصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية واجتيازه اختبارات النقابة، موجهًا الشكر للفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي والمايسترو محمد أبواليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

 

وأضاف أحمد السطان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "فترة إيقافي أثرت عليا فنيا بسبب بعدي عن الجمهور خلال الفترة الماضية.. والحمد لله استطعت توفيق أوضاعي القانونية في النقابة والأيام القادمة هيكون في شغل كتير".

 

تابع أحمد السطان: "مقدرش أطلع أهاجم النقابة وأنا مش عضو فيها دي اسمها "بجاحة".. إحنا كنا موقوفين عشان شغالين دون ترخيص.. مضيفا" بدأت في مجال الغناء وأنا عندي 11 سنة، ومن بعد مهرجان أندال وبدأت أنتقي كلماتي بعناية". 

هانى شاكر المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية الإعلامي محمد موسى أمير الغناء العربي

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