المطرب أحمد السطان عن هجوم مؤدي المهرجانات على "الموسيقيين": بجاحة

توك شو
مطربي المهرجانات
مطربي المهرجانات - أرشيفية
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شن المطرب الشعبي أحمد السطان، الشهير بـ "موزة"، هجومًا حادًا على مؤدي المهرجانات بسبب انتقادهم المتكرر وتطاولهم المستمر على نقابة المهن الموسيقية بعد قرارات النقابة الصارمة في الفترة الماضية.

 

وأضاف السطان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "مقدرش أطلع أهاجم النقابة وأنا مش عضو فيها دي اسمها "بجاحة".. إحنا كنا موقوفين عشان شغالين دون ترخيص.. مضيفا" بدأت في مجال الغناء وأنا عندي 11 سنة، ومن بعد مهرجان أندال وبدأت أنتقي كلماتي بعناية".

 

تابع أحمد السطان: " فترة إيقافي أثرت عليا فنيا بسبب بعدي عن الجمهور خلال الفترة الماضية.. والحمد لله استطعت توفيق أوضاعي القانونية في النقابة والأيام القادمة هيكون في شغل كتير".

المهن الموسيقية الحدث اليوم نقابة المهن الموسيقية الإعلامي محمد موسى

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