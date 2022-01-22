المطرب أحمد السطان يكشف عن كواليس بدايته في مجال الغناء (فيديو)

توك شو
أحمد موزة
أحمد موزة
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روى المطرب الشعبي أحمد السطان، الشهير بـ "موزة"، تفاصيل بدايته في عالم الغناء قائلا: " بغني أنا عندي 11 سنة، ومن بعد مهرجان أندال وبدأت انتقي كلماتي بعناية".

 

وأضاف السطان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "مقدرش أطلع أهاجم النقابة وأنا مش عضو فيها دي اسمها "بجاحة".. إحنا كنا موقوفين عشان شغالين دون ترخيص"، مضيفا: “بدأت في مجال الغناء”.

 

تابع أحمد السطان: "فترة إيقافي أثرت عليا فنيا بسبب بعدي عن الجمهور خلال الفترة الماضية.. والحمد لله استطعت توفيق أوضاعي القانونية في النقابة والأيام القادمة هيكون في شغل كتير".

محمد موسى بدون ترخيص الإعلامي محمد موسى برنامج خط أحمر

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