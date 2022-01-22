المطرب أحمد السطان يكشف عن كواليس بدايته في مجال الغناء (فيديو)

روى المطرب الشعبي أحمد السطان، الشهير بـ "موزة"، تفاصيل بدايته في عالم الغناء قائلا: " بغني أنا عندي 11 سنة، ومن بعد مهرجان أندال وبدأت انتقي كلماتي بعناية".

وأضاف السطان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "مقدرش أطلع أهاجم النقابة وأنا مش عضو فيها دي اسمها "بجاحة".. إحنا كنا موقوفين عشان شغالين دون ترخيص"، مضيفا: “بدأت في مجال الغناء”.

تابع أحمد السطان: "فترة إيقافي أثرت عليا فنيا بسبب بعدي عن الجمهور خلال الفترة الماضية.. والحمد لله استطعت توفيق أوضاعي القانونية في النقابة والأيام القادمة هيكون في شغل كتير".