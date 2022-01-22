أحمد السطان: أرفض الغناء بالفلاشة.. وفرحة جمهوري بعودتي تاج على راسي

أشاد المطرب الشعبي أحمد السطان، الشهير بـ "موزة"، بقرارات نقابة المهن الموسيقية بمنع الغناء عن طريق الفلاشة، قائلا: أرفض الغناء بالفلاشة وأفضل الغناء مع فرقتي الموسيقية".

وأضاف أحمد السطان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "فرحة جمهوري بعودي بحصولي على عضوية نقابة المهن الموسيقية ورجوعي للغناء بعد فترة توقف أسعدتني جدا وتاج على راسي ومن غيرهم ولا حاجة".

تابع أحمد السطان: "بغني أنا عندي 11 سنة، ومن بعد مهرجان أندال وبدأت أنتقي كلماتي بعناية" مضيفا: فترة إيقافي أثرت عليا فنيا بسبب بعدي عن الجمهور خلال الفترة الماضية.