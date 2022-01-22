المطرب أحمد السطان عن أغاني المهرجانات: السوق عايز كدة

قال المطرب الشعبي أحمد السطان، الشهير بـ "موزة"، إنه يقوم بتلحين أغانيه، وأتمني أن تصل رسالتي لكل جمهوري، مشيرا إلى أن أغاني المهرجانات لست كلها "إسفاف.. السوق عايز كدة".

وأضاف السطان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تغيير أسمي لم يغير شيء وقمت بتغيير اسمي على كل صفحاتي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها".

تابع أحمد السطان: "فرحة جمهوري بحصولي على عضوية نقابة المهن الموسيقية ورجوعي للغناء بعد فترة توقف أسعدتني جدا وتاج على راسي ومن غيرهم ولا حاجة".