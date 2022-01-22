وكيل نقابة الموسيقيين: نجحنا في معركتنا ضد مؤدي المهرجانات

أشاد الموسيقار محمد أبواليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، بصوت المطرب الشعبي أحمد السطان، الشهير بـ "موزة"، واجتيازه اختبارات النقابة بنجاح وقدم أورقه للنقابة بشكل قانوني وحصل على عضوية النقابة واختار اسم السلطان لنفسه".

وأضاف “أبواليزيد” في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "مفيش حاجة عندنا في النقابة اسمها مهرجانات خالص.. مضيفا: " صوت أحمد السطان حلوة جدا واللي جاي أحلى من كدة كمان وليه مستقبل كبير".

تابع وكيل أول نقابة المهن الموسيقية: "النقابة نجحت في حملتها ضدي مؤدي المهرجانات واستطاعت أن تصحيح مسار الغناء مرة أخرى ومنع انتشار الإسفاف بالقرارات الأخيرة".