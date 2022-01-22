برودة وانخفاض في درجات الحرارة.. تعرف على طقس اليوم السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم السبت الموافق الـ22 من يناير 2022، ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة





وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فجاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 09 العظمى 17

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 09 والعظمى 16

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 04 والعظمى 15

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 08 العظمى 15

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 16

درجات الحرارة في السويس الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في العريش الصغرى 07 والعظمى 14

درجات الحرارة في رفح الصغرى 07 والعظمى 14

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 08 والعظمى 16

درجات الحرارة في نخل الصغرى 01 العظمى 13

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة في طابا الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 00 والعظمى 08

درجات الحرارة في الطور الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 03 والعظمى 16

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 03 والعظمى 16

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 04 والعظمى 16

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة في قنا الصغرى 05 والعظمى 16

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 07 والعظمى 18

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 07 والعظمى 20

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 11 والعظمى 22