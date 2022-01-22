ورقيا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي بمادة اللغة العربية

تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول بمادة اللغة العربية، صباح اليوم السبت، الموافق 22 يناير الجاري، والتي تعقد ورقيًا بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وفي لجان مؤمنة ومراقبة في المدارس وسط إجراءات مشددة ضد فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

المركز القومي للامتحانات

وأكدت التعليم، أنّ الامتحانات تم وضعها من قبل الموجهين وفق التعليمات والمواصفات التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحة أنّه تم التنبيه على جميع المدارس بضورة السماح للطلاب بدخول الامتحانات بجهاز التابلت للاطلاع على الكتب الرقمية المتاحة عليه لأن الامتحانات تعقد بنظام الـ«أبون بوك».

وأضافت الوزارة في بيان، أنه يتم تسليم الطالب ورقة مفاهيم أساسية للمقرر الدراسي تساعده على فهم مخرجات التعلم، موضحة أن الامتحانات تعقد بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، ويتم تصحيحها من قبل معلمي المدرسة، لافتة إلى أنه سيتم تعقيم جميع اللجان الامتحانية بصفة مستمرة قبل وبعد الامتحانات.

توزيع درجات امتحان الصف الأول الثانوي 2022

- اللغة العربية: 35 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و15 للمقالية.

- اللغة الأجنبية الثانية: 23 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و7 للمقالية.

- اللغة الأجنبية الأولى: 28 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و12 للمقالية.

- الأحياء: 14 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و6 للمقالية.

- الرياضيات: 28 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و12 للمقالية.

- الكيمياء: 14 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و6 للمقالية.

- الفيزياء: 14 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و6 للمقالية.

- الجغرافيا: 14 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و6 للمقالية.

- التاريخ: 14 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و6 للمقالية.

- الفلسفة والمنطق: 14 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و6 للمقالية.