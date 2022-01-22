طقس يصل لحد الصقيع.. تعرف على بيان الأرصاد ودرجات الحرارة اليوم السبت

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حالة الطقس ـ أرشيفية
حالة الطقس ـ أرشيفية
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاضا بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم  يشهد شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت:  القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وقنا العظمى 16 درجة والصغرى 05 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة  ، وسانت كاترين العظمى 8 درجات والصغرى صفر.
 

إرشادات الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس تعرض البلاد لموجة صقيع

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