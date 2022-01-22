إجراء 6 جراحات قلب في أقل من 24 ساعة بمستشفى ملوي التخصصي

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ملوى التخصصي
ملوى التخصصي
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أجرى مستشفى ملوي التخصصي، في محافظة المنيا، 6 جراحات قلب في أقل من 24 ساعة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وتحت اشراف الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

استقبال 6 حالات بوحده القلب

وتم استقبال 6 حالات بوحدة القلب المفتوح من بينها: سيدة أربعينية تم استئصال صمام ميترالي وتركيب صمام صناعي، وثلاثيني أجرى عملية زراعه وإصلاح الشرايين CABG، وأخرى أربعينية أجرت عملية إصلاح ثقب بالقلب.

كما تم استقبال حالة أخرى تم إجراء لها عملية جراحية استئصال صمام ميترالي وتركيب صمام صناعي، وستينية أجرت عملية زراعه واصلاح الشرايين CABG وآخرهم سيدة أجرت عملية ترقيع بالشرايين التاجي.

ملوى التخصصي

وتقدم مستشفى ملوى التخصصي بالشكر للطاقم الطبي المسئول عن وحدة القلب والمشارك في إجراء تلك العمليات وهم: الدكتور أحمد أنور العربي والدكتور محمد شوقي زهران استشاريي جراحة القلب والصدر والفريق الطبي المعاون من تخدير وفنيين وتمريض.

جانب من العمليات 
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