ارتفاع الصادرات المصرية من المانجو لـ11 مليون دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حققت الصادرات المصرية من المانجو ارتفاعا طفيفا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات من المانجو الطازج نحو 11 مليون و851 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضى، مرتفعة من 8 ملايين و831 ألف دولار فى شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت 3 ملايين و20 ألف دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية، والتى بلغت نحو 132 مليون و701 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضي، بينما كانت 157 مليون و913 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 25 مليون و212 ألف دولار، وشملت قائمة السلع كلا من بذور السمسم وبلغت صادراته نحو 4 ملايين و669 ألف دولار، بينما لم يسجل شهر أكتوبر السابق له أية صادرات من السمسم.

 

وتضمنت القائمة أيضا كلا من الخُضَر بصادرات قيمتها نحو مليوني و782 ألف دولار فى أكتوبر الماضى، مقابل مليونى و141 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 641 ألف دولار، ثم صادرات مصر من الرومان الطازج بقيمة 26 مليون و478 ألف دولار فى أكتوبر الماضي، مقابل 27 مليون و321 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 843 ألف دولار.

 

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