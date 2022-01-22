يواجه ليفربول نظيره كريستال بالاس، غدا الأحد الموافق 23 يناير الجاري، على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD بريميوم.



ويخطط ليفربول للفوز على كريستال بالاس لمحاولة اللحاق بمانشستر سيتي الذي يعتلي صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 56 نقطة.



ويعتلي ليفربول المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، فيما يتواجد كريستال بالاس في المركز الحادي عشر، برصيد 24 نقطة.

