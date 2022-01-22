"الضرائب": نهاية يناير أخر موعد لتقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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      صرح "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك عدد من الالتزامات على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات،وما فى حكمها وفقًا للقانون والمتمثلة في تحصيل الضريبة المستحقة على العاملين لديهم شهريًا وتوريدها إلى مصلحة الضرائب خلال 15 يوم التالية للشهر الذي تم فيه التحصيل، هذا بالإضافة إلى تقديم إقرار ربع سنوي في ( يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر ) موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة  .

   وأوضح " عبد القادر "  أنه عليهم أيضا تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات وما في حكمها على نماذج (  6 تسويات  بالنسبة للقطاع الخاص، ونموذج 7 تسويات للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ونموذج 8 تسويات للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والقطاع العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ) وذلك فى موعد أقصاه نهاية شهر يناير.

    وطالب " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي والتسوية السنوية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد حيث سيتم إحالة المخالفين إلى قطاع مكافحة التهرب الضريبي تمهيدا للإحالة إلى النيابة العامة.

  وأضاف " عبد القادر " أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.

 

 

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