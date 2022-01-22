معلومات عن رحمة أحمد بطلة "الكبير قوي" خلفا لـ دنيا سمير غانم

تصدرت الفنانة رحمة أحمد اليوم السبت الموافق الـ22 من يناير 2022، تريند محرك البحث الأشهر جوجل بعدما تحدث المخرج أحمد الجندي عن مشاركتها في مسلسل "الكبير أوي" الجزء السادس.

مشاركة رحمة أحمد في الكبير قوي

وتشارك رحمة أحمد في مسلسل "الكبير قوي" بجزئه السادس المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٢، خلفا للفنانة دنيا سمير غانم، التي أدت دور "هدية" في المسلسل خلال الأجزاء الخمسة السابقة، والتي اعتذرت عن المشاركة في هذا الدور.

اعتذار دنيا ومشاركة رحمة أحمد

واعتذرت دنيا سمير غانم عن عدم تقديم الدور، ليقرر المخرج وطاقم العمل اختيار رحمة محمد للقيام بدور "هدية الكبير قوي" خلال الجزء السادس، المرتقب عرضه في رمضان 2022.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أبرز المعلومات عن الفنانة رحمة أحمد في السطور التالية:

ولدت الفنانة رحمة أحمد التي ستقوم بدور "هداية" في مسلسل الكبير قوي، في الـ8 من مايو عام 1994، حيث درست في كلية العلوم بجامعة حلوان، إلى جانب دراستها في معهد الفنون المسرحية.

نشأة وميلاد رحمة أحمد

وشاركت رحمة أحمد بطلة الجزء السادس من مسلسل "الكبير قوي" في ورشة نقابة المهن التمثيلية، لتبدأ نشاطها الفني من خلال مشاركتها في النشاط المسرحي لكلية علوم.

أعمال رحمة أحمد

وقدمت رحمة أحمد في العديد من الأعمال المسرحية في القطاع الخاص والتي أبرزها مسرحية "ديچافو" بالهناجر، إخراج أحمد فؤاد، إلى جانب المشاركة في برنامج المقالب "ليلة غبرة" عام 2016.

مشاركات رحمة أحمد الفنية

كما شاركت رحمة أحمد في برنامج "أمين وشركاه" مع الفنان أحمد أمين، لتنطلق مسيرتها الفني في مسلسل "أريد رجلًا"، لتنطلق بعدها في الكثير من الأعمال مثل حدوتة "مريم" من بطولة رشا مهدي وإسلام حافظ، وعفاف شعيب، وريم عبدالقادر وعدد من الأطفال، تأليف أحمد أنور وأحمد عبدالجواد وإخراج معتز حسام.

أعمال النجمة الشابة رحمة أحمد

وقدمت الفنانة رحمة أحمد دور صفية في مسلسل قصر النيل، كما شاركت لأول مرة في التليفزيون خلال برنامج "ثلاثي ضوضاء الحياة"، وحصلت على أفضل ممثلة من مهرجان يوسف شاهين السينمائي للأفلام القصيرة عن فيلم "الظل"، وشاركت في دور صغير من مسلسل "ليه لا".

رحمة أحمد في الجزء السادس من الكبير قوي

وتقوم رحمة أحمد بالبطولة أمام الفنان أحمد مكي بعد اعتذار دنيا سمير غانم في الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2022.