الذهب يصعد 1% خلال الأسبوع الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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صعد الذهب خلال الأسبوع ليعود إلى مستويات نوفمبر المرتفعة مع تعزيز التضخم والمخاطر الجيوسياسية للمعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وسجل الذهب تراجعا في نهاية جلسة الجمعة بـ 0.36%، لكنه سجل صعودا أسبوعيا بنحو 1%.

وكانت أسعار المعدن الأصفر قد قفزت لأعلى مستوى في شهرين عند 1847.72 دولار الخميس 20 يناير مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

هذا وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع الفدرالي الأميركي المقرر يومي 25 و26 يناير كانون الثاني فيما يعتزم رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

 

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