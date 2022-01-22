تعرف على موعد زواج شام الذهبى ابنة أصالة

تصدرت زواج شام الذهبى ابنة المطربة السورية الكبيرة أصالة اليوم السب الموافق 22 يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن موعد زواجها من أحد رجال الأعمال المصريين.

شام الذهبى

وكشفت ابنة أصالة شام الذهبي عن موعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد هلال، إلى جانب آخر الاستعدادات من قبل المطربة الكبيرة لحفل زفاف ابنتها.

شام الذهبى مع منى الشاذلي

وحلت شام الذهبى ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" لذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية "سي بي سي" المصرية، حيث أعلنت عن قرب موعد زواجها من خطيبها أحمد هلال.

موعد زواج شام الذهبى

وأوضحت شام الذهبى خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" أنه زواجها سيكون خلال العام الجاري 2022، لتلقى تفاعلا كبيرا من الجمهور المتواجد فور إعلان الخبر.

زواج شام الذهبى ن رجل أعمال مصري

وأوضح رجل الأعمال "هلال" سبب حبه لابنة أصالة شام الذهبى خلال استضافه في البرنامج، حيث قال إنها ملاك متحرك لافتا أنهما كانا أصدقاء منذ فترة كبيرة وربطت بينهما العديد من الصفات والأمور المشتركة، مضيفا: "اللي عند القلب مش محتاج تفكير".

خطوبة شام الذهبى

وأعلنت شام الذهبى خبر خطبتها من أحمد هلال في شهر أكتوبر الماضي، حيث نشرت صورا للحفل الذي لاقى ردود أفعال واسعة من جمهور أصالة لظهور أبناءها معها.