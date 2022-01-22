تقرير: الصين أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم بحلول 2025

ذكرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية "باين آند كومباني" أن نحو 21 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي العالمي على السلع الفاخرة جاء من البر الرئيسي الصيني خلال عام 2021 وأنه من المتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم بحلول عام 2025.

وأصدرت الشركة مؤخرا "تقرير السلع الفاخرة بالصين لعام 2021"، وسلطت الضوء على أن المبيعات المحلية للسلع الشخصية الفاخرة في البر الرئيسي الصيني ارتفعت بواقع 36 في المائة على أساس سنوي، إلى نحو 471 مليار يوان (74 مليار دولار) في عام 2021 وهو ما يناهز ضعفي الرقم المسجل في عام 2019.

وسجلت منتجات السلع الفاخرة تباينا في النمو السوقي في الصين العام الماضي.

وكانت منتجات السلع الجلدية الفاخرة هي الأسرع نموا بنسبة بلغت نحو 60 في المائة، تلتها ملابس الأزياء والمجوهرات، وفقا لـ "الألمانية".

وأوضح التقرير أن التسوق الخارجي المعفى من الرسوم الجمركية في مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين عزز سوق السلع الفاخرة المزدهرة في البلاد، حيث شكلت السلع الشخصية الفاخرة نحو 95 في المائة من مبيعات السوق الحرة في هاينان العام الماضي، بينما كان أكثر من نصف السلع الفاخرة عبارة عن مستحضرات تجميل ذات ماركات عالمية.

وفي عام 2021، ارتفعت مبيعات الصين عبر الإنترنت من السلع الفاخرة بنحو 56 في المائة، وهو معدل أسرع من معدل النمو لدى المتاجر الفعلية التي تعد قناة التوزيع التقليدية والأساسية لصناعة السلع الفاخرة.

ولكن بسبب تداعيات جائحة كوفيد19- وقيود السفر ذات الصلة، فإن أكثر من 90 في المائة من إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة تم داخل البر الرئيسي الصيني، وفقا للتقرير.

وقال شينج وي وي، الشريك في "باين آند كومباني" ومشارك في إعداد التقرير: "بشكل عام، نتوقع أن تتعافى مشتريات المستهلكين الصينيين من السلع الشخصية الفاخرة إلى مستويات ما قبل كوفيد19- في الفترة بين نهاية عام 2022 والنصف الأول من عام 2023".