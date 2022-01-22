نوال الزغبي مطلوبة على جوجل بعد "إللي يغير من نجاح زوجته مش راجل"

تصدرت المطربة نوال الزغبي اليوم السبت الموافق الـ22 من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد الكشف تفاصيل حياتها الشخصية والعملية الأخيرة.

نوال الزغبي

وحلت نوال الزغبي ضيفة على برنامج "حبر سري" المذاع عر فضائية "القاهرة والناس"، حيث كشفت العديد من التفاصيل خلال اللقاء الذي أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل.

رسالة نوال الزغبي للفتيات

ودعت نوال الزغبي خلال اللقاء جميع الفتيات إلى ضرورة الثقة بأنفسهن وعدم الثقة في أي شخص آخر، موضحةً أن سر نجاحها تمثل في وجود العديد من الأشخاص حولها وعلى رأسهم شقيقها مارسال الزغبي.

دور شقيق نوال الزغبي في حياتها

وأوضحت النجمة نوال الزغبي أن شقيقها مارسال هو الداعم الأساسي لها ويعرف الكثير عنها ويفهم أسلوبها في العمل كما أنه مميز في إدارة الاعمال ما سهل عليها الكثير.

نوال الزغبي تهاجم الرجال

وشنت نوال الزغبي هجوما على الرجال فى الوطن العربي على وجه الخصوص، ولا سيما من يكرهون أو يغيرون من نجاح زوجاتهن، واصفة إياهم بـ "مش رجالة".

نوال الزغبي والرجال من يكرهون نجاح "الست"

وأضافت نوال الزغبي النجمة اللبنانية: "إللي بيكرهوا نجاح الست اللي معاهم بيبقوا مش رجالة، والراجل اللى بيثق فى نفسه بيبقى راجل، ولكن شبه راجل هو اللى بيغير من نجاح مراته، ومش بشوفه راجل والناس اللى بتغير بحقد ببعد عنها".

خسارة نوال الزغبي 17 مليون دولار

وتناولت نوال الزغبي، خلال اللقاء المذاع عبر القاهرة والناس موضوع خسارتها رصيها في البنك، حيث أبلغوها أنها خسرت 17 مليون دولار وأصبح رصيدها صفر.

ظروف صعبة في حياة نوال الزغبي

وأشارت نوال الزغبي إلى أنه مرت بظروف حياتية مريرة جعلتها تخسر مبالغ كبيرة، إلا أنها واصلت حياتها ولم تتوقف عند هذا الحد، مستعرضة أسباب عدم ارتباطها وتفكيرها في الزواج.

الحب في حياة نوال الزغبي

وأكدت اللبنانية نوال الزغبي أن الحب شيء جميل، بشرط أن يكون حقيقيا، مضيفةً: "نفسي أعيش قصة حب.. وأنا ست قوية ولكن اتظلمت كتير"، لافتةً أنها لم تلجأ إلى طبيب نفسي طوال حياتها وتعودت أن تتحدث مع نفسها وتصارح.

نوال الزغبي وثقتها المفقودة

وتابعت نوال الزغبي المطربة اللبنانية: "اللي شوفته في حياتي خلاني زيرو ثقة في الناس وأنا ست قوية واتظلمت كتير في حياتي"، لتثير جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.