اتحاد الصناعات: عملية إحلال المواد الخام المحلية كانت ضرورية ولا غني عنها

قال المهندس محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك العديد من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم بصفة عامة وعلى الحكومة المصرية بشكل خاص، مؤكدًا أنه علينا أن نعترف أن هذه الجائحة ليست خاصة بالمصريين فقط، بل أثرت بالسلب على العالم أجمع فهي أمر كوني لا نستطيع التدخل أو التحكم فيه.

أضاف "البهي"، خلال مشاركته اليوم بفاعليات الجلسة الأولى للمؤتمر الأول لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور محمد عبد السلام، أنه كان لزامًا علينا التفكير في مواجهة هذه الجائحة وتحويلها من محنة إلى منحة، موضحًا أنه أثناء الموجة الثانية لجائحة كورونا، واجهنا نقصان في الخامات ومستلزمات الإنتاج التي كان يتم استيرادها وتوقفت نتيجة للإغلاق الذي فرضته الجائحة علي العالم.

وتابع أن الدولة المصرية اتجهت إلى إحلال جزء كبير من المواد الخام المحلية بديلًا للمستوردة حتي لا نواجه شبح الإغلاق أو التوقف عن الإنتاج خلال جائحة فيروس كورونا، مضيفًا أن عملية إحلال المواد الخام المحلية كانت ضرورية ولا غني عنها في ظل ارتفاع تكلفة الشحن من الصين ودول شرق آسيا التي نعتمد عليهم بشكل كبيرفي استيراد المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع المحلي.

وأكد "البهي"، أن دعم الدولة للقطاع الصناعي خلال جائحة كورونا للمصنعين، وفر فرصة عظيمة لتصبح مصر على رأس دول العالم في التصدير، وحققنا رقم قياسي لأول مرة في تاريخ الصادرات المصرية، والتي بلغت 32 مليار دولار خلال عام 2021، وهو ما يؤكد أن مصر أصبحت مركز لوجيستي يربط بين الشرق والغرب وبوابة العبور للمنتجات العالمية للأسواق الأفريقية.