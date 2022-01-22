ارتفاع صادرات البن الإثيوبي 90% في 6 أشهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت هيئة البن والشاي الإثيوبية أن صادرات البلاد من حبوب البن وصلت إلى 148 طنا و882 كيلوجراما خلال الأشهر الستة الماضية، حتى يناير الجاري، لتحقق عائدات بلغت 578 مليون دولار، بزيادة 20 في المئة عن المتوقع.


ونقلت هيئة الإذاعة الإثيوبية عن هيئة البن والشاي قولها إن ألمانيا تصدرت قائمة الدولة المستوردة للبن خلال هذه الفترة، تليها السعودية، واليابان.


وبحسب "بلومبرج"، تأتي هذه الزيادة الملحوظة عقب ارتفاع بنسبة 6 في المئة في عائدات التصدير لأكبر مصدر لحبوب البن في إفريقيا على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي في العام المالي المنتهي في السابع من يوليو الماضي.

 

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