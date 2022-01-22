جراحة ناجحة لنجم الأهلي وتأكد غيابه 8 أسابيع

خضع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجراحة تثبيت مشطية القدم صباح اليوم السبت في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.



وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، أن صلاح محسن كان يعاني من كسر في مشطية وجه القدم ولذلك احتاج للتدخل الجراحي الذي تم إجراؤه بنجاح صباح اليوم.



وأشار طبيب الفريق إلى أن صلاح محسن سيغيب لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أسابيع عن صفوف الفريق يخضع خلالها لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.



وأتم أبو عبلة أن حالة اللاعب مستقرة بعد إجرائه للجراحة اللازمة وسيخضع لمتابعة يومية تحت إشرافه لحين بدء تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل.



وخاض الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.



وتعادل الأهلي أمس أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

