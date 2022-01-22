أخبار الطقس غدا.. كتل هوائية شديدة البرودة ودرجات الحرارة تصل لـ6

أخبار الطقس غدا، واصلت درجات الحرارة في جمهورية مصر العربية انخفاضها الشديد، بعدما ضربت البلاد حالة من الطقس السيئ التي صاحبتها سقوط للأمطار على بعض المدن والمحافظات.

أخبار الطقس غدا

وتساءل الكثيرون عن أخبار الطقس غدا الأحد الموافق الـ23 من يناير 2022، من أجل معرفة تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة لتجنب السفر أو ارتياد الطرق الصحراوية والزراعية أو النزول للبحر حال وجود اضطرابات جوية شديدة.

أخبار الطقس غدا الأحد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أخبار الطقس غدا الأحد في جمهورية مصر العربي، والتي ستشهد استمرارا لانخفاض درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة البرودة.

أخبار الطقس غدا الأحد 23 يناير

وأوضحت الهيئة أن أخبار الطقس غدا تشمل وجود برودة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد والسواحل الشمالية، كما يكون الطقس معتدلا على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

أخبار الطقس غدا ودرجات الحرارة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة وأخبار الطقس غدا فمن المتوقع أن تغيب أشعة الشمس وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل ملحوظ، ليصبح الطقس شديد البرودة وقارس البرودة، حيث تصل درجات الحرارة ليلا إلى 6 درجات.

أخبار الطقس غدا وانخفاض درجات الحرارة

وأشارت "الأرصاد" إلى أن أخبار الطقس غدا من المتوقع أن تشهد انخفاضا شديدا في درجات الحرارة على بعض مناطق شمال الصعيد وصلت إلى 3 درجات مئوية، مع وجود نشاط واضح للرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء، ما يعطي شعورا بالبرودة.

أخبار الطقس غدا وفرص سقوط الأمطار

كما تتضمن أخبار الطقس غدا وجود فرص تساقط الأمطار الخفيفة على بعض المدن الساحلية، منوهة بأن البلاد تشهد بعض التقلبات الجوية بداية من الغد، يصاحبها نشاط لحركة الرياح، يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية.