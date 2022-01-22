موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16 بأمم إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار، يخوض المنتخب الوطني المصري مواجهة نارية في دور الـ16 أمام فريق ساحل العاج، الذي ظهر بمستوى رائع، خلال دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ويتساءل عشاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية عن موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال فريقيا في نسختها الـ33 والمقامة على الأراضي الكاميرونية.

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في السطور التالية:

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في دور الـ16

ينطلق موعد مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 يناير الجارى، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت الكاميرون، السابعة بتوقيت السعودية.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الفضائية عن موعد مباراة مصر وكوت ديفوار مع بث اللقاء عبر فضائياتها التي تنقل كافة أحداث ومسابقات وبطولات القارة السمراء والدوريات الأوروبية الكبرى.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار ومشوار المنتخبين

بعد رصد موعد مباراة مصر وكوت ديفوار نستعرض لحضراتكم مشوار الفريقين في بطولة كأس الأمم حيث لعب المنخب المصري 3 مباريات استهلها بهزيمة أمام نيجيريا ثم الفوز على غينيا بيساو والسودان، بينما فاز ساحل العاج بمباراتين وتعال أمام سيراليون.