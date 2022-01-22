سعر الذهب اليوم السبت 22- 1- 2022 في مصر وعالميا

يعتبر سعر الذهب من الموضوعات المهمة التي تشغل اهتمام الكثير من المواطنين، في مصر والعالم العربي، نظرا لأهمية ذلك المعدن، الذي يمكن اقتنائه أو المهاداة به أو التجارة به.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب اليوم السبت الموافق الـ22 من يناير 2022، استقرار لافتا بعد تأثره بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1833 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب اليوم

وترصد بوابة الفجر لقرائها الكرام سعر الذهب في ظل حالة الركود التي أصابت حركة السوق المحلية نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا، بالسطور التالية:

سعر الذهب اليوم السبت في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 534 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 687 جنيهًا.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 802 جنيه.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 916 جنيهًا.

سعر سبائك الذهب اليوم السبت 22- 1- 2022

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4010 جنيهات.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8020 جنيهًا.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 16040 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

و سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6466 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم السبت 22- 1- 2022 عالميا

وبلغت العقود الآجلة للذهب 1833دولارا للأوقية، بعدما انخفض صباح الجمعة في آسيا، حيث كان الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي حيث يستعد المستثمرون لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.